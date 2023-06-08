Помните крошку, которую убаюкивал Шурик в «Операции "Ы"»? Не узнаете ее во взрослой женщине

«Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика» каждый, кто родом из СССР, да даже из современной России, знает на зубок и цитирует наизусть. Есть фильмы, которые отпечатываются теплом в сердце раз и навсегда. Культовая комедия определенно из таких. Поэтому девочку, которую убаюкивал Шурик, когда «денежку принес за квартиру-за январь», совершенно точно помнит любой, даже невнимательный зритель.

Тогда Таня Градова была еще милой малышкой, которой за съемки, к слову, заплатили весьма взрослый гонорар. На «зарплату» актрисы родители купили Танечке заграничную куклу, которой та очень гордилась.

После столь успешного старта девочке прочили успешную актерскую карьеру. Но актрисой Градова не стала и поступила в театроведческий. Сейчас женщина работает в студии звукозаписи, и считает свою работу вполне творческой, а о потерянной на актерском поприще карьере не жалеет.