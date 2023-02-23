Помните Кристину из третьего сезона «Беременна в 16»? Была милашкой, а стала роковой красоткой (фото)

Петербурженка Кристина из нашумевшего реалити прославилась идеальной семьей. За молодым человеком Ильей, который души не чает в ребенке, как и за малышом, который растет в любви и гармонии, в соцсетях следили 300 000 человек. Каково же было их удивление, когда идиллия оказалась фальшивкой. И когда позже Кристина попала в беду, то ей почти никто не поверил.

Участница третьего сезона «Беременна в 16» называла и отношения, и рождение ребенка осознанным решением. О том, что супруги изменяют друг другу, а Илья и вовсе поднимает руку на Кристину, стало известно после окончания шоу.

Однажды он избил ее так, что прибывшая скорая диагностировала сотрясение мозга. Кристина рассказала об этом в соцсетях, чем немало взволновала подписчиков. Илья оправдывался: вышел из себя из-за ее измены.

Некоторые поклонники начали подозревать девушку в неискренности, считая, что она просто подогревает интерес к своей персоне. Свое расставание с благоверным она также широко освещала в соцсетях. Теперь там гораздо больше не семейных, а одиночных фотографий. На них «беременная в 16» предстает роковой соблазнительницей в поисках любви.