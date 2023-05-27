Помните красотку, вскружившую голову советскому Шерлоку Холмсу? От ее участи бросает в дрожь

Ларису Соловьеву можно считать актрисой одной роли. Она блестяще воплотила Ирэн Адлер, покорившую сердце самого Шерлока Холмса. После выхода картины Игоря Масленникова многие не сомневались в блестящем актерском будущем звезды, а зря.

Других ярких ролей знаменитость так и не сыграла. Василий Ливанов позднее отметил, что особого таланта у Соловьевой нет. Якобы поэтому режиссеры и не спешили звать ее в свои проекты. Впрочем, говорили, что актриса не ответила взаимностью на ухаживания коллеги, поэтому он и распускал о ней грязные слухи.

От участи Соловьевой бросает в дрожь — артистка пропала не только с больших экранов. Никто не знает, где звезда сейчас и что с ней происходит, жива ли она. Известно лишь, что больше 30 лет назад актриса вышла замуж и переехала в Израиль. Как на чужбине сложилась ее дальнейшая жизнь, остается только догадываться.