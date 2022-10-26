Помните красотку-танцовщицу из «Шага вперед»? После сложного развода ее не узнать

Молодежная драма «Шаг вперед» в 2006 году произвела настоящий фурор, вернув интерес к танцам. Зрители следили за любовной линией между героями Дженны Дуан и Ченнинга Татума, отмечая, как видна химия между актерами. Фанаты картины только обрадовались, когда узнали, что экранные отношения перетекли в реальную жизнь.

Через пару лет после премьеры Татум сделал избраннице предложение, а в 2009 году они поженились. Их называли самой красивой молодой парой Голливуда. При этом и Дженна, и Ченнинг избегали скандалов и демонстрировали на светских мероприятиях искренние чувства. В 2013 году у супругов родилась дочка. А спустя 5 лет стало известно об их разводе.

Для поклонников новость оказалась абсолютным сюрпризом: казалось, что проблем в союзе звезд нет. Однако, по слухам, Дуан ревновала мужа к его успешно развивающейся карьере, в то время как она посвятила себя заботам о дочери. Несмотря на то, что решение о расставании было обоюдным, актриса позже описала разрыв как очень тяжелый период.

Сейчас 41-летняя Дженна уже мало напоминает танцовщицу из «Шага вперед». Легкомысленные наряды она сменила на утонченные образы или спортивные костюмы — актриса часто посещает тренажерный зал. Последние несколько лет она состоит в отношениях с актером Стивом Кази, от которого воспитывает двухлетнего сына.