Помните красотку Саммер из «Спасателей Малибу»? При виде ее вам станет не по себе (фото)

Одним из секс-символов культового сериала «Спасатели Малибу» стала Николь Эггерт. Саммер Куинн в ее исполнении сводила мужчин с ума одним своим появлением на экране. Теперь же вид некогда популярной актрисы вызывает у многих лишь недоумение.

Перед тем как начать работу над проектом, знаменитость была вынуждена подписать контракт, согласно которому ей нельзя было набирать ни грамма лишнего веса. И артистка выполнила обязательства, но потом, когда съемки были наконец-то завершены, она пустилась во все тяжкие.

Артистка устала придерживаться диет, да и значимых ролей ей больше не предлагали. К тому же не складывалась и личная жизнь знаменитости: от разных возлюбленных, с которыми не вышло жить долго и счастливо, у нее есть две дочери. В результате Куинн заметно запустила себя и поправилась.

Теперь фанатам становится не по себе, когда они видят новые фотографии некогда привлекательной актрисы. При этом многие обращают внимание не только на лишний вес звезды экрана, но и на ее неопрятный вид — неухоженные волосы и небрежный стиль в одежде.