Помните красотку из заставки NFS: Underground 2? Посмотрите, что с ней стало

Тот, кто хоть раз играл в знаменитую «гоночную» игру NFS: Underground 2 или хотя бы видел, как в нее играют другие, наверняка вспомнит красотку, c приветствия которой игра и начинается. Роль Рэйчел Теллер, приветствующей игрока, досталась американской актрисе и фотомодели Брук Берк.

Красавица с еврейскими, французскими и ирландскими корнями не могла остаться без внимания не только в игре, но и в жизни. Разработчики игры пригласили ее специально для того, чтобы увеличить аудиторию потенциальных покупателей за счет известности, ведь к тому времени она уже была всемирно известной моделью мужских журналов и участницей таких известных сериалов, как «Девочки Гилмор», «Детектив Монк» и «Тайны Смолвиля».

Но и сейчас, когда ей исполнился 51 год, Брук выглядит потрясающе. И это несмотря на то, что у нее уже четверо детей. Актриса и модель, ведущая популярных телешоу «Путешествия со знаменитостями» и Rock Star, победительница одного из сезонов проекта «Танцы со звездами» в США и успешная бизнесвумен — Берк по-прежнему достигает успеха в любом деле, за какое бы ни бралась.