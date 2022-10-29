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Помните красотку из «Уральских пельменей»? Причины по которым она пропала с экранов вас обескуражат

29 октября 2022 18:45
Помните красотку из «Уральских пельменей»? Причины по которым она пропала с экранов вас обескуражат

Мечтала о большем.

Юлия Михалкова была украшением шоу «Уральские пельмени»: Юлия отличалась не только талантом, но и красотой. Но оказывается, ей было мало статуса главной звезды проекта и заоблачных гонораров.

Оказалось, с артисткой не сошлись по условиям контракта – Михалкова хотела стать акционером «Уральских пельменей», но ей этого не позволили создатели шоу, которые тридцать лет отдали «Пельменям».

Впрочем, и после участия в популярном шоу дела у Юлии Михалковой идут неплохо. Красавица ведет популярные аккаунты в соцсетях, она успела сняться в детском КВН и в скетч-шоу «Сториз». Также артистка подалась в писательницы – и два года назад опубликовала книгу об отношениях под названием «Не говори мужчинам „НЕТ!“».

Фото: Legion-Media, кадр из телепрограммы "Уральские пельмени" (2009)
Алла Новикова
Алла Новикова
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