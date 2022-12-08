Помните красотку из «Назад в будущее»? Сегодня на нее без слез не взглянешь

Подругу главного героя фильма «Назад в будущее» Марти Макфлая сыграла молодая актриса Клаудия Уэллс. Для 19-летней девушки съемки не были дебютом, она начала получать роли еще в подростковом возрасте. Дженнифер Паркер в ее исполнении оказалась симпатичной и жизнерадостной, легко очаровывающей зрителей героиней. Но от участия в дальнейших фильмах серии Клаудия отказалась.

Согласно официальной версии, она хотела больше времени проводить с матерью, у которой диагностировали рак. Но ходили слухи, что девушка пристрастилась к запрещенным веществам и нуждалась в лечении. За время длительного перерыва в карьере Уэллс успела открыть собственный бутик в Лос-Анджелесе.

К 2011 году Клаудия вернулась в кино, но получала лишь эпизодические роли в сериалах. Сейчас узнать в актрисе красотку из «Назад в будущее» очень сложно. Из-за возрастных изменений и многочисленных косметологических процедур лицо 56-летней женщины теперь выглядит совсем иначе.