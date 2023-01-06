Помните красотку из «Мятежного духа»? Пластика сыграла с ней злую шутку

Телесериал , который выходил на экраны в начале 2000-х, принес исполнителям главных ролей мировую известность. Большее внимание поклонников досталось очаровательной блондинке Луисане Лопилато. Ее включали в рейтинги самых красивых женщин мира, предлагали новые роли в аргентинских мыльных операх. Несмотря на то, что ни один из проектов с ее участием не достиг уровня славы «Мятежного духа», на родине Лопилато все эти годы была довольно востребованной актрисой. Состоялась Луисана и в личной жизни: в браке с певцом Майклом Бубле у нее родилось четверо детей.

Но выход на красную дорожку актрисы в этом году неприятно поразил ее поклонников. 35-летняя актриса выглядела неестественно и казалась старше своих лет. В Сети тут же предположили, что злую шутку с Лопилато сыграла пластика. Актриса избавилась от мимических морщин на лбу, но из-за этого ее глаза казались «натянутыми», а их разрез увеличился непропорционально остальным чертам лица.