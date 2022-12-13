Помните красотку из клипа «Зверей»? В 41 год она даст фору любой девочке (фото)

Широкую популярность начинающей актрисе Анастасии Цветаевой принесли съемки в клипе. В 2004 году она сыграла главную героиню в видео на песню «Все, что тебя касается» от группы «Звери». В ролике Цветаева долго выбирала одежду для свидания с бойфрендом и казалась естественной и забавной.

После хоть и мимолетной, но яркой роли Анастасии начали поступать другие предложения о работе. Она снималась в сериалах «Грозовые ворота», «Телохранитель», «Молоды и счастливы». В 2005 году актриса родила сына Кузьму от возлюбленного, отношения с которым не сложились. А спустя 5 лет Цветаева встретила израильтянина Надава Ольгана. Они вскоре поженились, и актриса эмигрировала из России.

Сейчас 41-летняя Анастасия живет в Тель-Авиве. Кроме старшего сына она воспитывает еще двух детей от Надава. Цветаева не снимается в кино, зато руководит фирмой по выпуску украшений и ведет популярный блог. В 2017 году она даже была признана самым известным русскоязычным «инфлюэнсером» в Израиле. А еще хрупкая и миловидная Анастасия прекрасно выглядит, намного моложе своих лет. Кажется, что с момента съемок клипа «Зверей» она мало изменилась.