Помните красотку из «Голубой лагуны»? В постаревшей актрисе не узнать юную звезду

В 1980 году вышел фильм «Голубая лагуна», вызвавший настоящий скандал. Картину обвиняли в «порнографии» и неуместном обнажении 15-летней Брук Шилдс, сыгравшей главную роль. Однако провокационный фильм стал билетом актрисы в большое кино.

Шилс засветилась в таких фильмах и сериалах, как «Бесконечная любовь», «Сахара», «Зона скорости», «Квантовый скачок», «Друзья», «Два с половиной человека», «Ханна Монтана», «Помадные джунгли», «Как выйти замуж за миллиардера» и «Дейзи Уинтерс».

Сегодня Брук Шилдс 57 лет. Лицо актрисы покрылось морщинками, но она все еще прекрасна и покоряет своей стройностью. Артистка замужем за американским сценаристом, режиссером и продюсером Крисом Хенчи – у пары двое дочерей.