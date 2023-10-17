Помните красотку Ирину из сериала «Солдаты»? Вот куда пропала медсестра

В начале нулевых сериал «Солдаты» был одним из самых популярных проектов. Он принес актрисе Ольге Фадеевой всенародную любовь. За историей отношений ее героини Ирины и сержанта Медведева следила вся страна.

Параллельно с «Солдатами» Фадеева успевала сниматься и в полнометражных фильмах. На ее счету такие картины, как «Фабрика счастья», «Адъютанты любви» и «Туристы». После завершения съемок в «Солдатах» Ольга сыграла еще немало ярких ролей. А картина «Она не могла иначе», основанная на жизни певицы Валентины Толкуновой, подарила актрисе новую волну популярности.

Однако в последние годы Фадееву практически не видно на экране. Актрисе объяснила отсутствие ролей просто: ее не устраивает качество сценариев как в большом кино, так и в сериалах. Сегодня звезда предпочитает сниматься редко, но метко — только в тех проектах, которые придутся ей по душе.