Помните красотку Фантагиро из «Пещеры золотой розы»? Узнать ее в 59 лет невозможно

Алессандра Мартинес стала звездой сериала «Фантагиро, или Пещера золотой розы», в котором сыграла главную роль. Зрители не могли оторвать взгляд от молодой актрисы, чья красота лишала дара речи. Однако с тех пор все изменилось.

Впоследствии артистка сыграла во многих других популярных проектах. Развивая свою карьеру, знаменитость не забывала и о личной жизни. Правда, счастливой ее назвать трудно. В 1993 году Мартинес узаконила отношения с режиссером Клодом Лелушем. Спустя пять лет после свадьбы она подарила ему дочь, однако это не уберегло пару от расставания. Затем актриса крутила роман с Сирилом Дескурой, которому родила сына. Правда, и на этот раз создать крепкую семью не вышло — возлюбленные расстались.

Сегодня Мартинес 59 лет, она не делится подробностями о личном и не снимается в кино (последний проект с ее участием вышел в 2009 году). Между тем звезда экрана ведет социальные сети, где изредка радует поклонников своими фото. Узнать на них ту самую принцессу-воительницу невозможно: за прошедшие годы актриса сильно изменилась. И все же факт остается фактом, что для своих лет Алессандра выглядит не так уж и плохо — она по-прежнему может похвастаться длинными волосами и распахнутым взглядом.