Помните красотку Анксунамун? Ей всего 51 год, а ее уже сравнивают с мумией (фото)

Приключенческий фильм «Мумия» сделал мировой звездой Патрисию Веласкес, которая исполнила роль возлюбленной Имхотепа Анксунамун. Поклонники со всего мира осыпали артистку признаниями в любви, а успешный проект и его продолжение стали настоящим карьерным трамплином для знаменитости.

После «Мумии» артистка продолжила покорять кинематографический Олимп. Зрители могли видеть ее в сериалах «Секс в другом городе» и «C.S.I.: Майами», а также в драме «Вечный пепел». Всего же за годы творческого пути знаменитость приняла участие в 37 фильмах и сериалах.

Кроме того, Веласкес занимается общественной работой. Она является основательницей Фонда Ваю Тая, который занят защитой культуры коренного населения Латинской Америки. Ее работу высоко оценивает мировое сообщество: ООН вручила ей премию «Женщины вместе» в 2009 году.

О своей жизни и успехах 51-летняя артистка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится снимками, а практически 200 тысяч подписчиков комментируют их. Фанаты не скрывают, как рады достижениям кумира, но отмечают, насколько сильно прошедшие годы сказались на внешности Веласкес. Артистка, как уверены пользователи Сети, выглядит очень болезненно, а излишняя худоба делает ее только старше.