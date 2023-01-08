Помните красивую девочку из «Форреста Гампа»? От нее прежней ничего не осталось (фото)

Ханна Холл дебютировала в большом кино в картине Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Работа юной артистки была высоко оценена критиками, что позволило ей продолжить покорять кинематограф, однако большого успеха ей так и не удалось добиться.

Так, главными работами в фильмографии Холл стали «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы и фильм ужасов «Хэллоуин 2007». Режиссеры не баловали артистку предложениями, поэтому с годами она стала все реже и реже появляться на экранах.

Свой последний проект Холл представила в 2018 году, а после этого пропала из поля зрения. Она старается вести довольно закрытый образ жизни и лишь в исключительных случаях появляется на светских мероприятиях. Как отмечают фанаты, прошедшие годы не прошли мимо артистки. Ее внешность заметно изменилась — она выглядит значительно старше своих лет и страдает от лишнего веса.