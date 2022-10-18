Помните красавицу Софью из «Гардемаринов»? Она располнела до неузнаваемости

Сейчас в актрисе уже никто не опознает былую покорительницу мужских сердец.

Актриса Ольга Машная стала звездой экрана после роли Софьи в легендарном сериале «Гардемарины, вперед!». Позже она закрепила свою славу, снявшись в продолжении картины под названием «Виват, гардемарины!», а также в фильме «Зверобой».

Однако, несмотря на обширную фильмографию Ольги Владимировны, других столь же больших ролей в ее карьере с тех пор так и не случилось.

Свою роль в этом сыграл и лишний вес актрисы, с которым Машная борется уже не первый год, и ряд неудачных пластических операций, изменивших ее лицо почти до неузнаваемости, и смерть некогда любимого мужчины — актера и режиссера Валерия Приемыхова.

Тем не менее Машная не забывает о роли, которая принесла ей всероссийскую славу: вместе с режиссером Светланой Дружининой и своими коллегами по легендарному фильму она снимается в очередной ленте о гардемаринах, посвященной временам покорения Крыма.