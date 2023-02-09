Помните красавицу Наталью из «Сказа про то, как царь Петр арапа женил»? Теперь ее не узнать (фото)

Ирина Мазуркевич с первых появлений на съемочной площадке смогла завоевать любовь зрителей. Ее первой работой стала спортивная драма «Чудо с косичками», а уже второй — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», где она перевоплотилась в Наталью Ртищеву. И после удачного старта артистка продолжила развивать свою карьеру.

Так, за годы творческого пути она снялась в 42 фильмах и сериалах у самых прославленных режиссеров советского кино. Зрители могли ее видеть в «Жизни Клима Самгина», детективе «Тайна „Черных дроздов“» и в других прославленных лентах. А с развалом СССР она, в отличие от многих ее коллег, не оставила съемочную площадку и продолжила активно сниматься.

При этом в артистке уже не узнать очаровательную блондинку, которая сразила наповал советских зрителей. За прошедшие годы Мазуркевич стала выглядеть намного серьезнее и теперь уже не соглашается играть легкомысленных героинь, а выбирает строгих персонажей, которые соответствуют ее внешнему виду.