Помните красавицу Настасью Кински? Не поверите, что с ней сейчас (фото)

Обворожительная актриса Настасья Кински блистала на экранах в 80-е и 90-е. Она работала с лучшими мировыми режиссерами и имела огромный успех во всем мире. Однако уже больше десяти лет актриса не снимается в кино. Как Настасья живет сейчас?

Будущая звезда родилась в семье актера Клауса Кински и его второй супруги Рут Бригитты. Ее детство не было безоблачным. Настасье пришлось столкнуться с бедностью после развода родителей. Она даже воровала еду, чтобы не умереть с голода.

Но Кински вытянула счастливый билет, когда познакомилась с режиссером Вимом Вендерсом. Он пригласил ее в свой фильм «Ложное движение». Потом состоялась ее встреча с авторитетным режиссером Романом Полански, который помог Настасье влиться в актерскую тусовку. Кински появилась в картине «Тэсс» и стала известной на весь мир. Затем последовал головокружительный карьерный взлет и череда суперуспешных ролей.

Сегодня Настасье 61 год. Она больше десяти лет не снимается в кино, потому что выбрала домашний очаг. Кински живет в своей вилле в Малибу и наслаждается спокойной жизнью. В нынешней актрисе не узнать ту сексуальную красавицу — ее лицо покрылось морщинами и сильно осунулось, а носогубные складки прибавляют Настасье еще несколько лет.