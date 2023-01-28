Помните красавицу, которую избил Башаров? Вот как сейчас выглядит бывшая жена актера

Актерская карьера Екатерины Архаровой началась еще в Италии, а потом продолжилась на Родине. Помимо признания российских зрителей, девушка обрела здесь и семейное счастье, но долго оно не продлилось.

Избранником эффектной блондинки стал телеведущий Марат Башаров. Но быстро выяснилось, что в этом союзе есть настоящий тиран. Им оказался супруг, который не мог себя контролировать, а однажды даже избил жену.

Этот случай привел к громкому скандалу, а позже и к разводу.

После того как Архарова пережила страшный эпизод домашнего насилия, она не закрылась в себе, а наоборот, справилась со всеми своими эмоциями и переживаниями.

Сегодня женщина заново пытается построить семью с Артемом Илясовым, и, похоже, новые отношения пошли ей на пользу. Актриса выглядит еще привлекательнее и счастливее, а прошедшие роды совсем не отразились на ее стройной фигуре.