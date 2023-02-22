Помните красавицу из клипа группы «Звери»? Ее участь проберет до мурашек

Анастасия Цветаева прославилась благодаря отечественной рок-группе «Звери». Актриса снялась в клипе «Все, что тебя касается» и стала узнаваемой персоной. Но мало кто знает, что стало с Анастасией столько лет спустя.

Цветаева была одной из самых перспективных молодых звезд начала нулевых. Актриса снялась в нашумевшем молодежном фильме «Даже не думай!» и в его продолжении. После этого Анастасия стала все чаще появляться на экранах, но вскоре исчезла с экранов.

Оказывается, Цветаева уехала в Израиль и начала свою жизнь заново. Вероятно, этот переезд во многом связан с жуткими воспоминаниями о своем детстве, от которых артистка пытается всячески избавиться. Недавно она призналась, что в еще в 6-летнем возрасте над ней надругался отчим. Этот кошмар продолжался несколько лет. Мать знала о том, что творится в ее семье, но не спешила спасать девочку. Цветаева назвала ее жертвой домашнего тирана, однако оправдывать родительницу не стала.

Сегодня 41-летняя Анастасия живет в Тель-Авиве и воспитывает троих детей. Она занимается созданием авторских украшений. С тех пор, как актриса блистала в клипе «Зверей», актриса почти не изменилась — она сохранила стройную фигуру и моложавое лицо.