Помните красавицу из фильма «Москва - Кассиопея»? Ее возвращение на экраны удивит любого

С самого детства в доме маленькой Ольги Битюковой царила творческая атмосфера: ее мама играла в театре, а отчим был композитором, сочинявшим музыку к фильмам. Девочка часто бывала на работе у матери и с удовольствием общалась с ее друзьями. Как-то раз в гости к Битюковой пришел давний знакомый Ричард Викторов. Он как раз собирался снимать фантастический телефильм «Москва — Кассиопея». Увидев 14-летнюю Олю, он предложил ей роль Варвары Кутейщиковой.

Красавица-героиня была не главным, но заметным персонажем в истории. После премьеры ленты в 1973 году Ольга начала получать и другие предложения о съемках, сыграв в картине «Отроки во Вселенной». Но затем Битюкова не смогла поступить ни в один театральный вуз, так что в ее только стартовавшей актерской карьере наступил перерыв. Как выяснилось позже, далеко не последний.

Вновь об Ольге режиссеры вспомнили только в 80-х. К тому времени она уже пережила неудачный брак и с радостью «окунулась» в работу, снимаясь в полнометражных лентах и сериалах. Но и этот этап не продлился долго: в 90-е ролей не хватало даже звездам экрана. Битюковой пришлось сниматься в рекламе для салона красоты, вести творческие вечера и хвататься за любую возможность заработать.

Полноценно вернуться в кино в новом тысячелетии Ольге помешала болезнь: у нее случился инсульт, после которого она заново училась говорить. Сейчас 64-летняя актриса иногда играет эпизодических персонажей в сериалах, заботится о внуках и занимается огородом на даче.