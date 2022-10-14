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Помните красавицу-блондинку из «Гладиаторов»? Ее вид спустя 30 лет вызовет оторопь

14 октября 2022 20:00
Помните красавицу-блондинку из «Гладиаторов»? Ее вид спустя 30 лет вызовет оторопь

Интернет-пользователи отказываются верить своим глазам.

Ким Беттс прославилась благодаря шоу «Гладиаторы». С тех пор как красавица-блондинка поражала всех накачанными мышцами, прошло уже три десятка лет, а потому поклонники знаменитости ожидали, что она сильно изменилась.

Действительно, сегодня вид Беттс вызывает оторопь у всех без исключения интернет-пользователей. Правда, дело совсем в другом. Худшие опасения фанатов не оправдались: в реальности Ким по-прежнему остается молодой и спортивной — такой, будто для «Гладиаторов» она снималась вчера, а не 30 лет назад.

Помните красавицу-блондинку из «Гладиаторов»? Ее вид спустя 30 лет вызовет оторопь

Об этом заговорили после того, как звезда опубликовала в социальных сетях видео со своим участием. В кадре она блеснула подтянутой фигурой, чем немало шокировала подписчиков. О том, что Беттс находится в прежней форме, говорит тот факт, что она легко влезла в те купальники и спортивные костюмы, в которых щеголяла перед изумленной публикой в 90-е.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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