Помните красавицу-блондинку из «Гладиаторов»? Ее вид спустя 30 лет вызовет оторопь

Ким Беттс прославилась благодаря шоу «Гладиаторы». С тех пор как красавица-блондинка поражала всех накачанными мышцами, прошло уже три десятка лет, а потому поклонники знаменитости ожидали, что она сильно изменилась.

Действительно, сегодня вид Беттс вызывает оторопь у всех без исключения интернет-пользователей. Правда, дело совсем в другом. Худшие опасения фанатов не оправдались: в реальности Ким по-прежнему остается молодой и спортивной — такой, будто для «Гладиаторов» она снималась вчера, а не 30 лет назад.

Об этом заговорили после того, как звезда опубликовала в социальных сетях видео со своим участием. В кадре она блеснула подтянутой фигурой, чем немало шокировала подписчиков. О том, что Беттс находится в прежней форме, говорит тот факт, что она легко влезла в те купальники и спортивные костюмы, в которых щеголяла перед изумленной публикой в 90-е.