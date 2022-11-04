Помните красавицу-блондинку из «Американского пирога»? Ужаснетесь, увидев ее сейчас

Комедия «Американский пирог» подарила Таре Рид международную известность. Тогда актрисе было 24 года, и она предстала на экране в образе милой и чувственной блондинки. Спустя время от образа, заставлявшего мужчин терять голову, ничего не осталось: годы не пощадили звезду.

Артистка активно ведет социальные сети, вот только фотографии, которые она публикует, поклонников не радуют, а, напротив, ужасают. Подписчики подозревают, что знаменитость страдает от анорексии: уж слишком худой и болезненной она выглядит.

Рид же домыслы о серьезном заболевании отрицает. Звезда объясняет свою излишнюю худобу тем, что это обычная конституция ее тела. Впрочем, фанаты отказываются верить в это, полагая, что некогда привлекательная актриса, которая могла похвастаться пышными щечками, намеренно изводит себя диетами.