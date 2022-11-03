Помните красавиц-сестер Толмачевых? После «Евровидения» их невозможно узнать (фото)

После выступления на «Евровидении-2014» Анастасия и Мария проснулись знаменитыми. Россиянки исполнили песню Shine и заняли седьмое место. После этого их карьера начала стремительно развиваться.

За прошедшие годы близняшки не растеряли своих поклонников: их творчество по-прежнему пользуется популярностью. Артистки активно ведут социальные сети, благодаря чему фанаты получают возможность следить за их жизнью.

Многие отметили, что звезды сильно изменились со временем. Появились слухи о том, что красавицы-сестры обращались за помощью к пластическим хирургам. Знаменитости эти домыслы отрицают, подчеркивая, что всего лишь прибегли к услуге по наращиванию ресниц.

При этом некоторые изменения претерпела не только внешность исполнительниц, но и их гардероб. Толмачевы по-прежнему любят одинаково одеваться, но теперь отдают предпочтение более женственным нарядам.