Помните красавчика Трофимова из «Кадетства»? Вот как он возмужал

Съемки в «Кадетстве» оставили в актерском резюме Артура Сопельника неизгладимый след. Именно благодаря роли красавчика Трофимова в молодежном сериале артиста стали узнавать. Похождения популярного персонажа вдохновили многих школьников взяться за ум и поступать в училище.

Правда, сам Сопельник уже позже жаловался: все «блага» дались ему очень тяжело. После триумфа сериала на улице к Артуру частенько подходили люди, мешая выстраивать личную жизнь. А еще спустя время, режиссеры почему-то перестали приглашать его в кино.

В какой-то момент, отчаявшись, Артур и вовсе принял решение покинуть кинематограф. Однако, спустя пару лет вернулся, да еще и в новом качестве режиссера. В социальных сетях появилось новое фото возмужавшего, отрастившего бороду актера, на котором он хвастался — не так давно ему наконец повезло найти свое место.

Снимок произвел фурор: девчонки не забыли своих подростковых симпатий и буквально забросали сексапильного Сопельника комплиментами.

«Артур, вы потрясающий! Причем не только актер и режиссер!», «Вы такой классный», «Нельзя быть таким очаровашкой», «Монах Артурио. Или не монах?», «Трофимов, е-мое. Ты что вытворил тут?» — писали ему.

Фото: социальные сети Артура Сопельника