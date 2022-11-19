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Помните красавчика Шилова из «Ментовских войн»? Сейчас он выглядит совершенно иначе

19 ноября 2022 18:45
Помните красавчика Шилова из «Ментовских войн»? Сейчас он выглядит совершенно иначе

В свои 46 все еще ловелас.

Александр Устюгов прославился благодаря участию в многочисленных фильмах в сериалах – «Викинг», «Ментовские войны», «Операция “Цвет нации”». Фильмография актера насчитывает более 60 работ – и он и по сей день нарасхват у режиссеров.

Несмотря на плотный съемочный график, Устюгов находит время на занятия музыкой. В 2015-м артист основал собственный коллектив Ekibastuz, а спустя два года появился дебютный альбом группы.

Также Устюгов увлекается мотоциклами и отправляется на своем «железном коне» в дальние путешествия.

Не менее насыщенна и личная жизнь 46-летнего Александра Устюгова. Пусть артист и постарел, но он пользуется популярностью у женщин. Еще в институте он познакомился с первой женой, Яниной Соколовой. Но брак не спасла даже совместная дочь Евгения. В 2015 году Устюгов женился на начинающей актрисе Анне Озар, но союз влюбленных распался спустя несколько месяцев. На данный момент звездный ловелас не женат.

Помните красавчика Шилова из «Ментовских войн»? Сейчас он выглядит совершенно иначе
Фото: соцсети, кадры из сериала «Ментовские войны» (2004-2018)
Алла Новикова
Алла Новикова
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