Помните красавчика Шилова из «Ментовских войн»? Сейчас он выглядит совершенно иначе

В свои 46 все еще ловелас.

Александр Устюгов прославился благодаря участию в многочисленных фильмах в сериалах – «Викинг», «Ментовские войны», «Операция “Цвет нации”». Фильмография актера насчитывает более 60 работ – и он и по сей день нарасхват у режиссеров.

Несмотря на плотный съемочный график, Устюгов находит время на занятия музыкой. В 2015-м артист основал собственный коллектив Ekibastuz, а спустя два года появился дебютный альбом группы.

Также Устюгов увлекается мотоциклами и отправляется на своем «железном коне» в дальние путешествия.

Не менее насыщенна и личная жизнь 46-летнего Александра Устюгова. Пусть артист и постарел, но он пользуется популярностью у женщин. Еще в институте он познакомился с первой женой, Яниной Соколовой. Но брак не спасла даже совместная дочь Евгения. В 2015 году Устюгов женился на начинающей актрисе Анне Озар, но союз влюбленных распался спустя несколько месяцев. На данный момент звездный ловелас не женат.