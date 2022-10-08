Помните красавчика Медведева из сериала «Солдаты»? Как сложилась судьба актера

Александр Лымарев сыграл красавчика Михаила Медведева в первых трех сезонах культового сериала «Солдаты». По сюжету срочник влюбился в военную медсестру, а позже стал воротилой бизнеса и депутатом.

Лымарев был танцором, но друг семьи посоветовал парню поступать на актерский факультет. Будущий артист с легкостью сдал экзамены и начал сниматься в кино, не успев закончить училище. После сериала «Солдаты» у Александра Лымарева было немного ярких ролей – он сыграл в фильмах «Оранжевое небо», «Нулевой километр», «Игра», «Платон», а также в сериалах «Застава Жилина» и «Обручальное кольцо». Но в последнее время артист редко появляется на экране.

Сейчас Александр Лымарев работает ди-джеем, увлекается фотографией и занимается компьютерной графикой. Актер счастливо женат на девушке по имени Мария, которую он знает еще со школы. Лымарев сильно изменился и внешне – в этом брутальном мужчине с щетиной уже трудно узнать смазливого срочника Медведева.