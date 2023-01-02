Помните красавчика из «Голодных игр»? Спустя 9 лет его не узнают даже фанаты

Английский актер Сэм Клафлин стал известен в начале 2010-х. Его карьера сразу начиналась с блокбастеров — сначала роль в «Пиратах Карибского моря 4», потом картина «Белоснежка и охотник». А в 2013 году Сэм начал играть Финника в фильмах франшизы «Голодные игры». Шикарные кудри, подтянутый торс и белоснежная улыбка стали фирменными знаками Клафлина.

Образовавшаяся армия поклонниц тут же признала обаятельного актера молодежным секс-символом. За это время карьера Сэма не стояла на месте: он превратился в востребованного артиста, который каждый год появлялся в новых фильмах. А вот признать в 36-летнем Клафлине красавчика Финника на новых снимках в соцсетях теперь можно только с трудом. Мужчина сильно похудел и много времени проводит в спортзале, а от юношеского обаяния не осталось и следа. Кроме того, Сэм обзавелся бородой и новой стрижкой, которая добавляет небрежности его образу. Кстати, сейчас Клафлин снова холостяк: в 2019 году он развелся с женой после 6 лет брака.