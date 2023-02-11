Помните красавчика Ареса из «Зены»? За 20 лет никто не заметил, что с ним случилось

Кевин Смит заработал любовь поклонников благодаря сериалу «Зена — королева воинов», где исполнил роль Ареса, бога Войны. Миллионы поклонниц признавались в любви артисту, который после этого принял участие еще в нескольких популярных проектах, но в 2002 году неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, в то время Смит активно работал над фильмом «Доблестные воины 2: Возвращение в Тао» в Китае. Во время съемок одного из эпизодов он неудачно упал и пролетел несколько лестничных пролетов, ударившись головой. Травма оказалась настолько сильной, что его тут же госпитализировали в одну из клиник Пекина.

В течение 10 дней Смит находился в коме, а 15 февраля 2002 году скончался. На тот момент Смиту было всего 38 лет, он оставил свою супругу Сью, с которой познакомился еще в школе, и троих сыновей — Оскара, Тайрона и Уилларда.