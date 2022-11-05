Помните красавца Задойнова из «Дома-2»? Вот как участник шоу вынужден жить сейчас
Новый брак и конфликт из-за алиментов с бывшей женой.
Красавчик Александр Задойнов появился на «Доме-2» в 2007 году – и полюбился миллионам телезрительниц. На тот момент за плечами Александра уже был один брак, в котором родилась дочь Анастасия – сейчас ей 15 лет.
В 2010-м Задойнов вернулся на проект, однако через год был выставлен за порог за манипуляции с личными средствами участников телестройки.
Очередное возвращение состоялось в 2013 году: Александр Задойнов обрел счастье с Элиной Камирен, у пары родилась дочь Саша, однако ребенок не помог сохранить отношения.
Сегодня Александру Задойнову 37 лет. Он женат на девушке по имени Ксения. В этом году у пары родилась дочка София. Правда, со своей дочерью от Элины Камирен Александр не видится – у бывших возлюбленных конфликт из-за алиментов, также Сашу невзлюбила нынешняя супруга Зайдонова.