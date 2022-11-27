Помните красавца Трофимова из «Кадетства»? Актер продолжает влюблять в себя россиянок

В 16 лет Артур Сопельник сыграл Александра Трофима в сериале «Кадетство» и полюбился миллионам девушек. Закрепил артист свой успех благодаря заметным ролям в «Ранетках» и «Физруке».

Талант актера отметили и зрители, и режиссеры, так что сейчас 32-летний Сопельник нарасхват – только за прошлый год у этого красавца было две главные роли в сериалах «По велению сердца» и «Стенограмма судьбы». Неудивительно, что Артур Сопельник до сих пор волнует сердца поклонниц, которые атакуют его соцсети.