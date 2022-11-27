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Помните красавца Трофимова из «Кадетства»? Актер продолжает влюблять в себя россиянок

27 ноября 2022 09:45
Помните красавца Трофимова из «Кадетства»? Актер продолжает влюблять в себя россиянок

Поклонницы не дремлют.

В 16 лет Артур Сопельник сыграл Александра Трофима в сериале «Кадетство» и полюбился миллионам девушек. Закрепил артист свой успех благодаря заметным ролям в «Ранетках» и «Физруке».

Талант актера отметили и зрители, и режиссеры, так что сейчас 32-летний Сопельник нарасхват – только за прошлый год у этого красавца было две главные роли в сериалах «По велению сердца» и «Стенограмма судьбы». Неудивительно, что Артур Сопельник до сих пор волнует сердца поклонниц, которые атакуют его соцсети.

«Шикарно выглядишь», «Клевый ты», «Любимый кадет», «Спасибо за юность», «Красавчик», – писали в комментариях под снимком артиста в машине.

Помните красавца Трофимова из «Кадетства»? Актер продолжает влюблять в себя россиянок
Фото: соцсети, кадры из сериала "Кадетство" (2006-2007)
Алла Новикова
Алла Новикова
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