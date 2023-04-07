Помните красавца с бездонными глазами из фильма «Ты у меня одна»? Годы его не пощадили (фото)

В 90-е карьера многих артистов потерпела крах, но Марк Горонок не из их числа. Славу ему принесла роль в фильме «Ты у меня одна». Там он предстал в образе эффектного красавца, чей взгляд пробирал до мурашек.

Однако дальнейшая участь актера оказалась трагичной: на его долю выпало немало испытаний. Во время процедуры переливания крови звезду заразили гепатитом B, из-за болезни он лишился работы в Ленкоме, вследствие чего пристрастился к горячительным напиткам.

Пагубная зависимость привела к тому, что от знаменитости ушла гражданская жена, что стало для него большой трагедией. Горонку было сложно, однако он оправился от расставания, нашел новую возлюбленную и женился. Но брак не задался.

После развода артист вновь принялся пить и едва не погиб. Спасла его мама, вовремя вызвавшая скорую помощь. Казалось, страшные испытания остались в прошлом, но впереди ждала новая беда.

В 2019 году актер вместе с родительницей попал в жуткую аварию. В результате мама Горонка оказалась прикованной к постели. Чтобы ухаживать за ней, он отказался от работы в театре.

Сегодня артист лишь изредка появляется в эпизодических ролях. Стоит признать: от его былого очарования не осталось и следа. Знаменитости 48 лет, однако он выглядит гораздо старше. Вероятно, на внешности актера сказались пережитые им потрясения и вредные привычки, от которых он отказался с огромным трудом.