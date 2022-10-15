Помните красавца-неформала из «Ералаша»? Вы не поверите, как он выглядит сейчас

Велимир Русаков прославился двадцать лет назад, сыграв в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш». Сейчас молодому человеку 34 года – он успел попробовать себя как музыкант, режиссер и даже блогер.

Фильмография Русакова насчитывает более 60 проектов – актера можно увидеть в таких сериалах, как «Глухарь», «Фантом», «Доктор Рихтер», «Физрук», «Ищейка-1». Также Велимир Русаков срежиссировал комедийное шоу «Закон и беспорядок».

Параллельно с актерской карьерой молодой человек занимается музыкой – еще в конце нулевых он основал рок-группу «Теплые дни» и выпустил несколько альбомов.

О личной жизни артиста мало что известно. Но исходя из соцсетей, на данный момент Велимир Русаков не женат.