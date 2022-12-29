Помните красавца из сериала «Сегун»? Посмотрите, что с ним стало (фото)

Ричард Чемберлен прославился на весь мир в 80-х, а одной из самых известных ролей в его карьере стала мелодрама «Сегун». Миллионы поклонниц сходили с ума по эффектному артисту и признавались ему в любви.

После «Сегуна» в карьере Чемберлена было еще несколько весьма успешных проектов. Его можно было увидеть в «Поющих в терновнике» и, например, в «Казанове». Со временем же артист переквалифицировался исключительно на сериалы и начал появляться в ярких второстепенных ролях.

Сегодня 88-летяя звезда экрана продолжает активно сниматься. В его фильмографии уже больше 150 проектов, а самым громким из последних стало продолжение сериала «Твин Пикс». При этом Чемберлен продолжает собирать комплименты от поклонников, которые до сих пор не скупятся на комплименты в его адрес.