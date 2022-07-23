Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь

Еще до того, как «Клон» взорвал телеэфиры по всему миру, зрители, затаив дыхание, следили за любовным треугольником в сериале «Семейные узы». Женские сердца в нем с первой серии покорил исполнитель роли Эду Рейнальдо Джанеккини.

Актер быстро получил признание не только на телевидении, но в модельном бизнесе, представляя модные дома. Долгие годы он считался одним из самых красивых звезд Бразилии, пока на его долю не выпало тяжелое испытание.

В 2011 году ему поставили диагноз лимфома — рак крови. Курсы химиотерапии провоцировали у Джанеккини приступы аллергии, реабилитация проходила тяжело и заняла долгие месяцы. Однако звезде удалось побороть онкологию.

Рейнальдо вернулся в кино, появляясь на экране каждый год, и продолжил сотрудничество с модными брендами. Он активно ведет социальные сети, где за его жизнью следят больше пяти миллионов подписчиков.