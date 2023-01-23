Помните коварную старушку из «Игры престолов»? Ахнете, увидев ее в молодости

В юности она бы посоревновалась в красоте даже с Дейнерис.

Оленна Тирелл запомнилась зрителям «Игры престолов» своими колкими фразами и по-настоящему трагичной смертью. Но внешность актрисы никто бы не осмелился назвать горячей. Это неудивительно, ведь на момент съемок ей было уже больше 70 лет.

Тем не менее в молодости Дайана Ригг все-таки сводила мужчин с ума. Обаятельная красавица с шикарной фигурой покоряла не только зрителей, но и режиссеров. Именно поэтому она даже стала одной из девушек Бонда, что уже негласно считается признанием привлекательности актрисы. Даже без яркого макияжа и откровенной одежды она могла заворожить и удержать внимание людей.

Кроме того, у девушки уже в те годы была особенная харизма. С помощью нее и актерского таланта в старости у Дайанны не было проблем с ролями и самооценкой. Она с достоинством приняла все внешние изменения и теперь очаровывает зрителей своей игрой.