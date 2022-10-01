Помните коварную Джулию из «Санта-Барбары»? Вы не узнаете ее сейчас

Она посвятила свою жизнь помощи людям.

Нэнси Ли Гран снялась во множестве мыльных опер, главная из которых – «Санта-Барбара», где актриса исполнила роль Джулии Уэйнрайт-Кэпвелл.

Впервые Гран появилась на экране в сериале «Маленький домик в прериях», а позже она получила роль Беверли Уилкс в мыльной опере «Одна жизнь чтобы жить». Игра актрисы в «Санте-Барбаре» принесла ей несколько наград – «Эмми» в 1989 году, три премии журнала Soap Opera Digest и приз Soap Opera Update’s — Most Valuable Player.

После знаменитого телесериала Нэнси Гран снялась в сериалах «Главный госпиталь», «Хорошие времена, плохие времена», «Агентство моделей», «Мелроуз-Плейс» и «Касл». Также в 2005—2006 годах Нэнси была телеведущей ток-шоу SOAPnet.

Сейчас актриса редко появляется на экране и занимается благотворительностью. Она помогает детям, ставшим жертвами инцеста, а также семьям алкоголиков и инвалидам. Нэнси Ли Гран подобрала рак легких и оказывает помощь раковым больным. У актрисы есть дочь Кэтрин Грэйс Ли Гран.