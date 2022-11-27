Помните Котова из «Следа»? Куда после жуткого скандала с избиением пропал актер

Брутального красавца Андрея Лаврова полюбили тысячи женщин после его ролей в сериалах «След» и «Собор». Однако последние годы артист совсем пропал с экранов.

Свой звездный путь Лавров начинал как певец и даже поступил в училище при ГМПИ имени М.М. Ипполитова – Иванова, но на третьем курсе сорвал голос, так что о певческой карьере пришлось забыть. Дебютировал в кино артист в далеком 2001 году – он сыграл эпизодическую роль в кинокартине «Черный ворон», а после засветился в сериале «Кулагин и партнеры».

На счету Лаврова почти полсотни ролей в фильмах и сериалах, однако карьере актера помешала его хулиганская выходка.

В 2021 году Андрей Лавров напал на инспектора ВАИ. Лаврова осудили за нападение и дали 2 года условно.

Пока актерская карьера Андрея Лаврова на паузе, он нашел себе хобби – артист делает браслеты из кожи и натуральных камней.