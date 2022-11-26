Помните Костю из фильма «Питер FM»? Постаревший красавчик так и не смог обрести счастье в личной жизни

Алексей Барабаш один из самых востребованных актеров в российском кино: на счету артиста более 100 ролей. Зрители помнят Барабаша благодаря картинам «Эти глаза напротив», «Бедный, бедный Павел», «Вербное воскресенье» и «Питер FM».

Сейчас артисту 45 лет. И личная жизнь Алексея Барабаша не менее насыщенна, чем его актерская карьера. Первую супругу, Ольгу Белинскую, он встретил еще в институте, и вскоре у пары родился сын Арсений, который стал композитором. Но брак трещал по швам, и окончательно супругов развела автоавария – за рулем был Барабаш, и по его вине жена сильно пострадала.

Второй супругой Алексея Барабаша стала актриса Наталья Бурмистрова, однако вскоре супруги расстались.

Следующей женой ловеласа была администратор Юлия, но вскоре после рождения сына Матвея Барабаш ушел к другой – своей четвертой жене, актрисе Анне Здор. Но и в этот раз брак не спасло даже рождение дочери Варвары.

Актер стал пить, а в 2018 году Алексей Барабаш едва не умер – артист перенес два инсульта с разницей в четыре дня. Сейчас Барабаш сумел поправить свое здоровье и женился в пятый раз – на актрисе Александре Богдановой.