Помните «коротышку» Бузовой из «Дома-2»? Сегодня без смеха на него невозможно смотреть (фото)

Роман Третьяков был звездой экрана, когда крутил роман с Ольгой Бузовой в рамках скандального шоу «Дом-2». Создать крепкую семью у возлюбленных не вышло: они расстались, после чего каждый пошел своей дорогой.

Сегодня Третьяков не может похвастаться столь бешеной популярностью, как его бывшая избранница. Тем не менее сказать, что Роман пропал со всех радаров, нельзя. Как пишет портал Wmj , на телестройке «коротышка» Бузовой провел 1202 дня, что ему бы вряд ли удалось без харизмы, обаяния и хорошей фан-базы. Все это помогло звезде и после ухода со съемочной площадки.

За периметром Третьяков пожелал остаться медийной персоной и решил попробовать себя в юмористическом жанре. Он не только выступает как стендапер, но и ведет свадьбы, корпоративы и другие мероприятия. Не забывает знаменитость и о социальных сетях, где смотреть на него без смеха невозможно. Часто Роман делится с подписчиками своим творчеством, что позволяет ему оставаться у всех на слуху.