Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните «коротышку» Бузовой из «Дома-2»? Сегодня без смеха на него невозможно смотреть (фото)

Помните «коротышку» Бузовой из «Дома-2»? Сегодня без смеха на него невозможно смотреть (фото)

12 декабря 2022 18:00
Помните «коротышку» Бузовой из «Дома-2»? Сегодня без смеха на него невозможно смотреть (фото)

Экс-участник телестройки нашел себе дело по душе.

Роман Третьяков был звездой экрана, когда крутил роман с Ольгой Бузовой в рамках скандального шоу «Дом-2». Создать крепкую семью у возлюбленных не вышло: они расстались, после чего каждый пошел своей дорогой.

Сегодня Третьяков не может похвастаться столь бешеной популярностью, как его бывшая избранница. Тем не менее сказать, что Роман пропал со всех радаров, нельзя. Как пишет портал Wmj, на телестройке «коротышка» Бузовой провел 1202 дня, что ему бы вряд ли удалось без харизмы, обаяния и хорошей фан-базы. Все это помогло звезде и после ухода со съемочной площадки.

Помните «коротышку» Бузовой из «Дома-2»? Сегодня без смеха на него невозможно смотреть (фото)

За периметром Третьяков пожелал остаться медийной персоной и решил попробовать себя в юмористическом жанре. Он не только выступает как стендапер, но и ведет свадьбы, корпоративы и другие мероприятия. Не забывает знаменитость и о социальных сетях, где смотреть на него без смеха невозможно. Часто Роман делится с подписчиками своим творчеством, что позволяет ему оставаться у всех на слуху.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video