Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните копию Юлии Савичевой из «Фабрики звезд»? Ахнете, увидев ее сейчас (фото)

Помните копию Юлии Савичевой из «Фабрики звезд»? Ахнете, увидев ее сейчас (фото)

24 января 2023 10:45
Помните копию Юлии Савичевой из «Фабрики звезд»? Ахнете, увидев ее сейчас (фото)

Изменилась кардинально.

 

Юлия Савичева прославилась благодаря второму сезону «Фабрики звезд». Дерзкий рок-образ певицы стал каноничным и положил начало новому тренду на шоу. Так, следующей яркой представительницей такого стиля стала рыжеволосая Александра Балакирева из пятого сезона «Фабрики звезд».

Изначально артистка могла и не стать участницей шоу именно из-за сходства с Савичевой. Во время кастинга между Аллой Пугачевой и продюсером Максимом Фадеевым возникли разногласия. Увидев Балакиреву, он сказал, что второй Савичевой не место в «звездном доме». Однако Алла Борисовна не желала отступать и отстояла ее кандидатуру. Так шоу получило одну из самых ярких участниц за всю историю.

После «Фабрики» Александра стала выступать в коллективе «КуБа», однако долго он не просуществовал. После этого популярность певицы начала сходить на нет. С тех пор Балакирева почти не появлялась в медиа-пространстве.

Артистка училась в ГИТИСе, где постигала искусство оперного пения. Она пишет песни, но они не доходят до слушателей. Впрочем, по ее словам, она вовсе не грезит о славе. Певица не замужем, детей у нее нет. В нынешней Балакиревой не узнать ту дерзкую задорную девчонку. Она повзрослела, стала более женственной и спокойной. Выдают Александру лишь яркие рыжие волосы. Помните копию Юлии Савичевой из «Фабрики звезд»? Ахнете, увидев ее сейчас (фото)

Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video