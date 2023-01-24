Помните копию Юлии Савичевой из «Фабрики звезд»? Ахнете, увидев ее сейчас (фото)

Юлия Савичева прославилась благодаря второму сезону «Фабрики звезд». Дерзкий рок-образ певицы стал каноничным и положил начало новому тренду на шоу. Так, следующей яркой представительницей такого стиля стала рыжеволосая Александра Балакирева из пятого сезона «Фабрики звезд».

Изначально артистка могла и не стать участницей шоу именно из-за сходства с Савичевой. Во время кастинга между Аллой Пугачевой и продюсером Максимом Фадеевым возникли разногласия. Увидев Балакиреву, он сказал, что второй Савичевой не место в «звездном доме». Однако Алла Борисовна не желала отступать и отстояла ее кандидатуру. Так шоу получило одну из самых ярких участниц за всю историю.

После «Фабрики» Александра стала выступать в коллективе «КуБа», однако долго он не просуществовал. После этого популярность певицы начала сходить на нет. С тех пор Балакирева почти не появлялась в медиа-пространстве.

Артистка училась в ГИТИСе, где постигала искусство оперного пения. Она пишет песни, но они не доходят до слушателей. Впрочем, по ее словам, она вовсе не грезит о славе. Певица не замужем, детей у нее нет. В нынешней Балакиревой не узнать ту дерзкую задорную девчонку. Она повзрослела, стала более женственной и спокойной. Выдают Александру лишь яркие рыжие волосы.