Помните копию Иглесиаса с «Фабрики звезд»? Вот куда пропал популярный участник шоу

После появления на «Фабрике звёзд» Руслан Масюков сразу привлёк к себе внимание аудитории. Его внешность явно напоминала горячего испанского певца Энрике Иглесиаса.

Молодой артист попал в команду Аллы Пугачевой, и она смогла достойно раскрыть его потенциал. Руслан занял второе место на шоу талантов и после смог подписать контракт с Максимом Фадеевым. Однако после выпуска успешного сингла «Аривидерчи, малышка» он так и не продолжил покорять эстраду.

Дело в том, что певец не захотел переступать через себя и решил разорвать профессиональные отношения с известным продюсером. После этого он так и не обрёл всеобщей славы.

Сегодня Масюков продолжает выпускать новые композиции и даже имеет своих слушателей. Однако уйдя с лейбла Фадеева, он попал в чёрный список многих радиостанций и теперь вряд ли вернёт свою популярность.