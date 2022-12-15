Помните комиксы Love is? Вы удивитесь, за что их автора осуждали в Ватикане

Ким Гроув прославилась на весь мир как создательница трогательных комиксов Love is. Она покорила сердца миллионов поклонников по всему миру милыми рисунками, однако мало кто знает, почему у нее был конфликт с Ватиканом.

Дело в том, что в 1971 году спутником жизни художницы стал Роберто Касали. В течение нескольких лет муж и жена жили в любви и воспитывали двух сыновей, но спустя четыре года после свадьбы у Роберто обнаружили рак. Врачи сразу же предупредили супругов, что хирургическое вмешательство может лишить Роберто возможности иметь детей, поэтому они заморозили его генетический материал, так как мечтали о третьем наследнике.

В итоге врачи провели операцию, но она не дала положительных результатов. Муж Ким умер в 1976, а спустя всего 16 месяцев на свет появился их третий сын Мило, зачатый с помощью процедуры искусственного оплодотворения.

Публика радостно приняла новость о пополнении в семье художницы, однако Ватикан и многие религиозные общины были против такого. Они считали, что Ким нарушила нормы христианской морали, зачав ребенка от покойного супруга.

Подобные заявления нисколько не смущали знаменитость. Она признавалась, что счастлива воспитывать Мило, а если бы ее муж был жив, то они обязательно стали бы родителями в третий раз.