Помните комедию «Трудный ребенок»? Вы не узнаете рыжего мальчика - главного героя

В 1990 году на экраны вышла комедия «Трудный ребенок». Американский фильм быстро стал популярным и в России, ведь зрители не могли устоять перед обаянием главного героя Джуниора. Ярко-рыжий мальчик по сюжету изводил приемные семьи и только к финалу выяснялось, что ему просто нужно было внимание взрослых. Через год был выпущен сиквел, в котором маленький актер Майкл Оливер повторил свою роль.

Ему прочили стремительную карьеру, ведь по популярности он не уступал другому известному ребенку-актеру — звезде фильма «Один дома» Маколею Калкину. Однако Оливер снялся еще в паре картин и с 1995 года прекратил всякие отношения с кинематографом.

Позже он рассказывал, что обрушившаяся популярность тяжело на него повлияла: он уставал от внимания фанатов и папарацци, срывался на них с криками. Чтобы его не узнавали, Майкл отрастил бороду и вел очень замкнутый образ жизни. В 2005 году он создал рок-группу и увлекся музыкой.

Теперь узнать повзрослевшего Джуниора очень сложно: у Оливера длинные волосы, очки и борода. Он играет сразу в двух рок-группах и помогает коллективам с техникой. В 2016 году он женился, но скрывает подробности личной жизни. Некоторые источники говорят, что у Майкла уже есть двое детей, другие утверждают, что речь идет лишь о любимых питомцах. По всей видимости, такая секретность Оливеру только на руку — он неоднократно заявлял, что больше не стремится к публичности.