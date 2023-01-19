Помните кока из «Берегите женщин»? Россияне были в шоке, узнав, кто его сестра

Для Андрея Градова настоящим зенитом славы стала роль кока в комедии «Берегите женщин». После такого успеха к нему было приковано много внимания, и некоторые поклонники узнали, что у мужчины есть талантливая сестра, которую многие из них точно видели.

Оказалось, что Таня Градова сыграла девочку Лену в популярном фильме Гайдая. Именно ее укладывал спать Шурик в «Операции „Ы“». Тогда малышке было всего 4 года, и эта роль далась ей нелегко. Из-за света софитов юной актрисе постоянно было жарко, и ситуация ухудшалась, когда режиссер раз за разом просил повторять одинаковые действия.

Съемочный опыт заставил девушку выбрать другую профессию. Сегодня она работает редактором звукозаписывающей студии и даже принимает участие в создании аудиокниг.

Кроме Татьяны и Андрея в семье Градовых есть еще несколько творческих людей. К примеру, их дедушка и бабушка тоже были актерами, а отец стал поэтом. И получилось так, что с самого рождения судьба брата и сестры была предрешена.