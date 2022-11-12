Помните китаянку, на которую муж подал в суд из-за некрасивых детей? Вот как она живет сейчас

Несколько лет назад в Сети обсуждали необычную историю из Китая: миллионер женился на красавице, которая родила ему очень некрасивых детей. Оказалось, что жена сделала пластику – и обманутый муж обратился в суд, потребовав компенсацию.

Однако вся история оказалась не более, чем промо-акцией клиники пластической хирургии, в которой снялась не реальная семья, а модели. Также детям специально исправили лица в фотошопе для контраста.

Девушку из рекламы зовут Хайди Йе – и, конечно, она не была замужем за миллионером, и детей у нее тоже нет.

Хайди – профессиональная модель, а громкая история испортила ей карьеру. После такого с девушкой перестали работать агентства, и она мечтает через суд вернуть свое доброе имя.