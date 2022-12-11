Помните Кисегач из «Интернов»? Печальной участи актрисы не позавидует никто

Ситком «Интерны» подарил российскому зрителю множество ярких персонажей, каждого из которых поклонники сериала успели полюбить. Так случилось и с персонажем Светланы Камыниной.

Главврач больницы Анастасия Кисегач покорила телезрителей своим волевым характером и запомнилась непростыми отношениями с героем Ивана Охлобыстина. У актрисы как на экране, так и в жизни не складывается личная жизнь. Она достигла успеха в профессии, но из-за работы к 40 годам оказалась без детей и мужа.

Раньше Светлана часто переживала из-за отсутствия семейной жизни.

Однако сосредоточившись на своей актерской карьере, она отпустила ситуацию. Артистка избавилась от комплексов и почувствовала себя действительно привлекательной женщиной. Она признается, что пока не встретила настоящую любовь и все силы отдает работе.