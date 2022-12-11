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Помните Кисегач из «Интернов»? Печальной участи актрисы не позавидует никто

11 декабря 2022 11:40
Помните Кисегач из «Интернов»? Печальной участи актрисы не позавидует никто

Не везет в любви, повезет в работе.

Ситком «Интерны» подарил российскому зрителю множество ярких персонажей, каждого из которых поклонники сериала успели полюбить. Так случилось и с персонажем Светланы Камыниной.

Главврач больницы Анастасия Кисегач покорила телезрителей своим волевым характером и запомнилась непростыми отношениями с героем Ивана Охлобыстина. У актрисы как на экране, так и в жизни не складывается личная жизнь. Она достигла успеха в профессии, но из-за работы к 40 годам оказалась без детей и мужа.

Раньше Светлана часто переживала из-за отсутствия семейной жизни.

Однако сосредоточившись на своей актерской карьере, она отпустила ситуацию. Артистка избавилась от комплексов и почувствовала себя действительно привлекательной женщиной. Она признается, что пока не встретила настоящую любовь и все силы отдает работе.

Помните Кисегач из «Интернов»? Печальной участи актрисы не позавидует никто
Фото: кадр из сериала "Секреты семейной жизни" (2021), кадры из сериала "Интерны" (2010-2016)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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