Помните Келли из «Санта-Барбары»? Ее дочь превзошла красавицу-мать (фото)

Нескончаемая «Санта-Барбара» подарила киномиру немало отличных актеров и актрис. Одной из них стала очаровательная блондинка Робин Райт, сыгравшая Келли Кэпвелл.

После нашумевшего сериала она продолжила карьеру и появилась во многих успешных картинах. Личная жизнь Райт была не менее яркой, чем карьера. В 1990-е и 2000-е она была замужем за скандальным актером Шоном Пенном, от которого родила двоих детей.

Их дочери Дилан Фрэнсис сегодня 31 год, и она успешно пробует себя как актриса. Ранее девушка занималась модельным бизнесом, но со временем ей надоело это ремесло. Пока Дилан Фрэнсис гораздо сильнее тяготеет к киноискусству. Критики утверждают, что она унаследовала от родителей актерский талант, а от матери — ее поразительную красоту. Скоро она затмит Робин Райт своим очарованием и харизмой, ведь уже сейчас Дилан смотрится выигрышнее на ее фоне.

Впрочем, девушка пока не торопится окунаться с головой в актерство, а подумывает о режиссуре. Своим кумиром Дилан Фрэнсис называет Вуди Аллена и мечтает однажды отправить ему свой сценарий.