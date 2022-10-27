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Помните Кая из «Тайны Снежной королевы»? Увидев его сына, вздрогнет каждый

27 октября 2022 14:00
Помните Кая из «Тайны Снежной королевы»? Увидев его сына, вздрогнет каждый

Наследник пошел по стопам актера.

Карьера Яна Пузыревского началась, когда ему было всего 14 лет. За 6 лет он снялся в восьми картинах, а самой известной его ролью стал Кай из сказки «Тайна Снежной королевы». Темноволосый юноша с пронзительным и печальным взглядом покорил сердца зрителей. Но его жизнь оборвала трагедия. К началу 90-х молодой актер страдал от невостребованности и неудачного брака. В 1995 году Ян стал отцом, но вскоре после появления ребенка жена предложила ему жить отдельно. Он регулярно навещал сына Иштвана.

3 апреля 1996 года во время одного из таких визитов 25-летний актер выпал из окна с 12-го этажа. В руках у него был ребенок. Мальчик спасся только чудом, повиснув на ветках дерева и получив множественные травмы.

Иштван долго проходил лечение и реабилитацию. Отца ему заменил новый ухажер матери, его фамилию позднее и взял мальчик. Сейчас 27-летний Иштван Некрасов — довольно успешный актер и режиссер, правда, его карьера развивается во Франции, а не в России, пишет «Экспресс газета». Сходство внешности молодого человека с родным отцом нельзя не заметить: от густой шевелюры до выражения глаз. Некоторых пользователей Сети это даже заставляет вздрогнуть от опасения, что Иштван может повторить роковую судьбу Пузыревского.

Помните Кая из «Тайны Снежной королевы»? Увидев его сына, вздрогнет каждый
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Тайна Снежной Королевы" (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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