Помните Кая из «Тайны Снежной королевы»? Увидев его сына, вздрогнет каждый

Карьера Яна Пузыревского началась, когда ему было всего 14 лет. За 6 лет он снялся в восьми картинах, а самой известной его ролью стал Кай из сказки «Тайна Снежной королевы». Темноволосый юноша с пронзительным и печальным взглядом покорил сердца зрителей. Но его жизнь оборвала трагедия. К началу 90-х молодой актер страдал от невостребованности и неудачного брака. В 1995 году Ян стал отцом, но вскоре после появления ребенка жена предложила ему жить отдельно. Он регулярно навещал сына Иштвана.

3 апреля 1996 года во время одного из таких визитов 25-летний актер выпал из окна с 12-го этажа. В руках у него был ребенок. Мальчик спасся только чудом, повиснув на ветках дерева и получив множественные травмы.

Иштван долго проходил лечение и реабилитацию. Отца ему заменил новый ухажер матери, его фамилию позднее и взял мальчик. Сейчас 27-летний Иштван Некрасов — довольно успешный актер и режиссер, правда, его карьера развивается во Франции, а не в России, пишет «Экспресс газета» . Сходство внешности молодого человека с родным отцом нельзя не заметить: от густой шевелюры до выражения глаз. Некоторых пользователей Сети это даже заставляет вздрогнуть от опасения, что Иштван может повторить роковую судьбу Пузыревского.