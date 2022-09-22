Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Катю из «Ворошиловского стрелка»? Что стало с ее лицом за 23 года

Помните Катю из «Ворошиловского стрелка»? Что стало с ее лицом за 23 года

22 сентября 2022 08:00
Помните Катю из «Ворошиловского стрелка»? Что стало с ее лицом за 23 года

Звезда не торопится раскрывать свои секреты.

В копилке Анны Синякиной немало работ в театре и кино, но чаще всего ее имя связывают с фильмом «Ворошиловский стрелок». В нашумевшем проекте артистка воплотила внучку главного героя — Екатерину Афонину. Тогда ей было всего 18 лет. С момента выхода картины на экраны прошло уже 23 года. Казалось бы, за это время актриса не могла не измениться. Но не тут-то было.

Поклонники с удивлением отмечают, что Синякина не утратила свое очарование. Напротив, в Сети пишут, что звезда экрана со временем стала еще прекраснее. Между тем Анна не торопится раскрывать секрет своей красоты. Актриса не любит давать интервью и говорить о личном. Помните Катю из «Ворошиловского стрелка»? Что стало с ее лицом за 23 года

Тем не менее однажды она призналась, что для того, чтобы оставаться в форме, ей крайне важно полноценно отдыхать от работы. Чтобы восстановить силы, знаменитости достаточно провести пару часов в полнейшей тишине, отправиться в поездку или же посмотреть балет.

Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999), кадр из сериала «Коса»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
9 комментариев
Related video